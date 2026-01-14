Las tendencias del emprendimiento: Sostenibilidad, IA, talento femenino e impulso de la FP

Un nuevo informe de CEEI Elche determina que la sostenibilidad, la IA, el talento femenino y la FP concentran la mayoría de iniciativas de emprendimiento en 2025 en España. Estos resultados son fruto del trabajo realizado durante el pasado año en el proyecto de "Identificación de acciones de emprendimiento de los Agentes del Ecosistema Emprendedor de las Comunidades Autónomas de España". El estudio está disponible en la web de CEEI Elche y refleja un cambio significativo en el modelo de apoyo al emprendimiento en España, con tres ejes dominantes: transición verde, digitalización e inclusión. Además, se observa una especial atención a mujeres, jóvenes y alumnado de FP y universidad, con programas específicos que combinan formación, acompañamiento y visibilización.

En términos sectoriales, las áreas con mayor tracción durante el periodo analizado han sido el turismo sostenible, agroalimentación y bioeconomía, tecnología e IA, salud, comercio de proximidad y economía social, así como nichos emergentes como economía azul, sportech o textil sostenible. Este análisis contribuye a generar conocimiento útil para el diseño de políticas públicas y estrategias empresariales, reforzando el papel del proyecto como herramienta de observación y análisis del ecosistema emprendedor en España. La supervisión de las iniciativas se ha realizado a través de un sistema automatizado de recopilación de noticias, elaborado de forma personalizada por CEEI Elche con la herramienta de Antara Mussol.

El objetivo del proyecto es vigilar y registrar programas y actividades que los AEE han realizado en España. Es una manera de conocer lo que se hace en el territorio nacional, no sólo para descubrir cuáles son las tendencias en emprendimiento, sino también para inspirar a las entidades de Alicante y la Comunidad Valenciana. El estudio permite saber en conjunto las prioridades, qué colectivos reciben más apoyo y qué sectores se consideran estratégicos.

Es una iniciativa de CEEI Elche, promovida y financiada por la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i), dentro de su política de apoyo al emprendimiento innovador.