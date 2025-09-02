Las temperaturas se suavizan en Elche, Crevillent y Santa Pola en el inicio de septiembre

La estación meteorológica de Matola ha registrado en la madrugada de este martes una temperatura mínima de 17,4 grados centígrados, que es la muestra de lo que se espera que ocurra a partir de hoy: que se registre un descenso de las temperaturas, con especial incidencias en los valores mínimos.

También van a caer, aunque de forma menos importante, las temperaturas máximas.

De hecho, la previsión meteorológica señala que para este día 2 de septiembre en Elche y Crevillent se van a registrar máximas de unos 30 grados. En Santa Pola se quedarán en un grado menos, en 29.

La jornada va a ser bastante soleada con paso de algunas nubes altas, y suaves brisas marinas a partir de mediodía.

De cara a los próximos días se prevé que se mantenga el predominio de cielo despejado, las brisas marinas y temperaturas mínimas algo más bajas.

El primer fin de semana del noveno mes del año va apuntando a un aumento de la nubosidad.