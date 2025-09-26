Las temperaturas máximas repuntan durante el fin de semana en Elche, Crevillent y Santa Pola

Este viernes va a ser una jornada bastante soleada con ligero ascenso de las temperaturas y suaves brisas marinas a partir de mediodía.

El termómetro va a rondar valores máximos de 26 grados centígrados en Elche y Crevillent. Se quedará en 25 en Santa Pola.

Durante el fin de semana van a subir un poco más las temperaturas máximas con paso de algunas nubes altas pero en general habrá predominio de sol.

Mañana sábado, por la tarde se espera viento de sur-sureste puntualmente moderado.

El lunes volverán a descender las temperaturas en una jornada con mucha nubosidad. Entre el lunes y martes apunta a que podrían registrarse precipitaciones débiles.