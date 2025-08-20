La crónica del tiempo

Las temperaturas máximas continúan en tendencia al descenso en Elche, Santa Pola y Crevillent

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Parque Municipal de Elche.
Parque Municipal de Elche. | Onda Cero Elche

Tras el descenso de las temperaturas que se ha registrado, para este miércoles se espera que el termómetro ronde en Elche y Crevillent valores máximos de 32 grados centígrados. En Santa Pola se va a quedar en los 29.

Por delante se presenta un día con suaves brisas marinas y algo de bochorno.

Hasta mediodía va a predominar el cielo despejado y de cara a la tarde llegarán nubes. No es descartable que se registre alguna lluvia débil, pero es poco probable.

De cara a los próximos días se mantiene la previsión de descenso de las temperaturas máximas, que incluso de cara al viernes y el fin de semana podrían bajar de los 30 grados.

Además, mañana jueves se prevé alternancia de nubes y claros en una jornada en la que a primera hora se podría dar alguna precipitación débil en el litoral, al tiempo que en los primeros compases de la tarde es probable que se produzca algún chubasco débil.

