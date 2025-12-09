La crónica del tiempo

Las temperaturas se mantienen en valores suaves en Elche, Crevillent y Santa Pola a la espera que bajen a partir de este miércoles

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Parque Municipal de Elche.
Parque Municipal de Elche. | Onda Cero Elche

Este martes se presenta en la comarca del Baix Vinalopó como una jornada bastante soleada con viento flojo o en calma y con temperaturas con pocos cambios.

Se espera que el termómetro alcance valores máximos de unos 20 grados centígrados en Elche y Crevillent, mientras que se quedará en torno a 19 en Santa Pola.

A partir de mañana miércoles se prevé un descenso de las temperaturas y jornadas en las que, en principio, se va a mantener el cielo con más sol que nubes y en las que habrá viento flojo.

Los modelos meteorológicos van a apuntando que el fin de semana a va a ser nuboso.

