Las temperaturas se mantienen en valores suaves en Elche, Crevillent y Santa Pola a la espera que bajen a partir de este miércoles

Este martes se presenta en la comarca del Baix Vinalopó como una jornada bastante soleada con viento flojo o en calma y con temperaturas con pocos cambios.
Se espera que el termómetro alcance valores máximos de unos 20 grados centígrados en Elche y Crevillent, mientras que se quedará en torno a 19 en Santa Pola.
A partir de mañana miércoles se prevé un descenso de las temperaturas y jornadas en las que, en principio, se va a mantener el cielo con más sol que nubes y en las que habrá viento flojo.
Los modelos meteorológicos van a apuntando que el fin de semana a va a ser nuboso.