Las temperaturas se mantienen este martes por encima de los 20 grados en Elche, Santa Pola y Crevillent

Este martes va a ser en la comarca del Baix Vinalopó un día con bastante nubosidad y viento de poniente flojo por la mañana, puntualmente moderado a partir de mediodía.

Las temperaturas máximas van a ser de unos 22 grados en Elche y Crevillent, mientras que en Santa Pola se situará en torno a los 21.

De cara a la madrugada del miércoles no se descarta que se registren rachas de viento fuertes, al tiempo que el tercer día de la semana llega con la previsión meteorológica de ascenso de las temperaturas en una jornada en la que, en principio, habrá con más nubes que claros y viento moderado de poniente.

Para el jueves se espera una jornada soleada con viento de poniente moderado con algunas rachas puntuales por encima de los 60 kilómetros por hora.

A partir del viernes irán descendiendo las temperaturas.