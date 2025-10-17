Las temperaturas no experimentan cambios este fin de semana en Elche, Crevillent y Santa Pola

El tercer fin de semana del presente mes de octubre se presenta en la comarca del Baix Vinalopó con una previsión meteorológica de más sol que nubes, viento flojo y unas temperaturas muy parecidas a las de los últimos días, rondando los 22 y 23 grados.

De cara a la semana que viene se espera que el viento de poniente provoque un ascenso de las temperaturas. Incluso no se descarta que el termómetro se pueda disparar hasta los 30 grados durante la segunda mitad de la semana.

Ese ascenso se va a dejar sentir ya este próximo lunes, jornada en la que se espera que puedan alcanzarse los 27 grados de temperatura máxima.

Un viernes con tendencia a soleado

Este viernes se presenta en la comarca del Baix Vinalopó como un día con tendencia a soledad, con paso de algunas nubes altas, con viento flojo y con pocos cambios en las temperaturas.

Las temperaturas máximas en Elche, Crevillent y Santa Pola van a rondar valores máximos de 23 grados centígrados.