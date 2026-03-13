Las temperaturas bajan durante el fin de semana en Elche, Santa Pola y Crevillent

El segundo fin de semana del mes de marzo aterriza en la comarca del Baix Vinalopó con la previsión meteorológica de descenso de las temperaturas y llegada de nuevo de nubosidad. El viento también va a ser protagonista.

Este sábado va a ser un día en el que el cielo se va a volver a nublarse y en el que no se descarta que pueda llover por la mañana de forma puntual y débil. Además, habrá viento moderado, con rachas que, hacia el mediodía, podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora km/h.

El domingo seguirá el viento moderado con tendencia a rolar a componente norte en un día que se espera soleado por la mañana y algo más nuboso por la tarde.

En ambos días, las temperaturas máximas se van a mover en Elche, Crevillent y Santa Pola entre los 17 y 18 grados centígrados.

Este viernes domina el sol

Este viernes se presenta con la previsión meteorológica de una jornada soleada, con viento en general flojo, de poniente por la mañana, del sur por la tarde, y con ascenso claro de las temperaturas que van incluso a superar la barrera de los 20 grados centígrados.

En Elche y Crevillent se va a rondar los 22 grados. En Santa Pola se va a rozar los 20.