Las temperaturas bajan a los 20 grados este jueves en Elche, Crevillent y Santa Pola

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante una jornada soleada y con viento de poniente moderado, puntualmente algo fuerte con rachas que pueden superar los 50 kilómetros por hora.

Las temperaturas van a descender un poco lo que, unido al viento, va a dejar sensaciones frescas.

El termómetro va a alcanzar en Elche los 21 grados centígrados y se va a quedar en Crevillent y Santa Pola en los 20.

Mañana viernes el viento todavía soplará moderado por la mañana, si bien irá a menos con nubosidad aumentando con el transcurso de la jornada, de cara a la noche podrían registrarse alguna lluvia de carácter débil.

El sábado volverá a arreciar el viento y parece que con rachas bien fuertes y sensación de frío.