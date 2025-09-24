La temperatura máxima cae este miércoles hasta los 24 grados en Elche, Crevillent y Santa Pola

Este miércoles va a ser en la comarca del Baix Vinalopó un día con una mañana soleada, con algo de nubosidad a partir de mediodía.

Las temperaturas van a tender a descender un poco, de modo que en Elche, Crevillent y Santa Pola se espera que el termómetro ronde valores máximos de 24 grados centígrados.

Por otro lado, la previsión meteorológica apunta a que este jueves será un día similar, quizás algo más soleado, al tiempo que de cara al final de la semana se espera un incremento de las temperaturas máximas.

Ahora bien, todo apunta a que la próxima semana comenzará con un lunes en el que el termómetro volverá a bajar.