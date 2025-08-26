Los técnicos frenan la propagación del ciberataque en el Ayuntamiento de Elche y buscan tanto los dispositivos como los servidores afectados

Los ordenadores y servidores informáticos de todos los departamentos del Ayuntamiento de Elche permanecen apagados. El conjunto de funcionarios municipales ha recibido un mensaje a través del correo electrónico en el que se requiere que ninguno de esos dispositivos sea conectado en tanto que no se da solución al ataque cibernético que ayer sufrió la red informática del consistorio.

El ataque a la red informática al Ayuntamiento de Elche, que no tiene precedentes en la ciudad, ha sido serio y se trabaja para restablecer los sistemas cuanto antes, al mismo tiempo que de forma paralela se trata de aclarar el origen y sobre todo la información de la que los delincuentes se han podido apoderar.

Los técnicos municipales del área de Informática y Telecomunicaciones de Elche, junto con especialistas del Centro de Seguridad TIC de la Comunitat Valenciana, han logrado atajar, frenar, la propagación por la red del Ayuntamiento del ciberataque y en centran ahora la tarea en identificar qué departamentos y dispositivos, entre los más de 1.600 que hay en el consistorio, se han visto afectados por el ciberataque.

Así lo ha explicado este martes Claudio Guilabert, concejal del equipo de gobierno que estos días ostenta la responsabilidad de Alcaldía, que también ha realizado un llamamiento a la tranquilidad al conjunto de la plantilla municipal porque, ha insistido, pese al ataque informático todos los procedimientos, como es el caso del abono de las nóminas, está garantizado.

Incidencia global en España

En 2024 se registró una media de un ciberataque considerado muy grave cada tres días y en la última década, desde 2015, los ataques informáticos a entidades públicas han aumentado un 300%.

Los ciberataques a administraciones públicas acumulan varios años de crecimiento y, según cifras del Gobierno de España, el pasado año se materializaron en el conjunto del país más de 100.000.