El teatro amateur llenará en septiembre el Gran Teatro de Elche en una nueva edición de su Mostra

El Ayuntamiento de Elche, a través de la concejalía de Cultura, presenta los detalles de esta nueva edición de la Mostra de Teatre Dama d'Elx, que cumple 30 años, y que tendrá lugar en el Gran Teatre del municipio del 16 al 27 de septiembre a las 20:00 horas.

Irene Ruiz, edil del área, afirma que es importante dar visibilidad a todas estas compañías de teatro amateur que realizan un arduo trabajo para mantener la cultura viva y que es un placer contar siempre con ellas para celebrar esta Mostra, que marca el pistoletazo de salida de la nueva temporada teatral del Gran Teatre de Elche.

En la gala inaugural se representará la obra ‘El gitano y la cabra’, escrita por el ilicitano Juan Antonio Valdivia y representada por la compañía Príapa Teatro. Mientras que en la gala de clausura se representará la obra ‘El pollito’ de Noé Vicente a mano de la compañía de teatro Maniquí Teatre.

Otras de las compañías que participarán en la Mostra son La Tarántula Teatro, Teharto Teatro, Noktumbra Teatro, Calandraca Teatro, Sàhara Teatre, La Joven Trupe, Siete Glorias-Espai Escènic d’Elx y Menudas Lagartas.

Fuera de las representaciones, también se hará una actividad paralela como el curso ‘Cuerpo y emoción: Un viaje teatral a través de las 7 emociones básicas’, impartido por Jesús Arribas en L’Escorxador del municipio ilicitano. Para participar hay que inscribirse en el correo laplataformatalleres@gmail.com, del 16 al 28 de septiembre, y el taller se realizará los días 4 y 5 de octubre.

Las entradas se pondrán a la venta a partir del 5 de septiembre a las 10:00 horas, tendrán un precio simbólico de 2 euros, sobre todo para la gestión y para controlar el aforo, y se pueden adquirir en la taquilla del Gran Teatro de Elche o por la web www.vivaticket.es.