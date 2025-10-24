Los taxistas de Elche secundarán los paros autonómicos contra la gestión de los VTC por parte de la Generalitat

La Asociación de Empresarios de Auto Taxis Elche se va a sumar al paro convocado para el próximo 4 de noviembre por el sindicato autonómico del sector en protesta por la “dejación total” de la Conselleria de Transportes en torno al control de la actividad irregular que se registra en ese servicio público.

Los taxistas insisten en que no se está sancionando “a las multinacionales que incumplen las normas” y acusa a la conselleria de conceder “cientos de VTC incumpliendo requisitos esenciales”, entre las que cita sin el seguro oportuno para los usuarios.

Además, los taxistas denuncian que las VTC están realizando “servicios urbanos sin autorización” y que hay vehículos de transporte de esas características de otras comunidades trabajando en nuestra zona cuando no pueden hacerlo.

Los taxistas han convocado para el 4 de noviembre un paro que en Elche se extenderá de las 08:30 a las 12:00 horas de ese día.

Ese mismo día, se van a desarrollar concentraciones, paros y manifestaciones en todos los municipios y áreas de prestación del servicio de taxi de toda la Comunitat Valenciana.

También se desarrollará una concentración de protesta junto a la Conselleria de Transportes.