Será el 4 de noviembre

Los taxistas de Elche secundarán los paros autonómicos contra la gestión de los VTC por parte de la Generalitat

El colectivo acusa a la Conselleria de Transportes de conceder “cientos de VTC incumpliendo requisitos esenciales”

David Alberola García

Elche |

Imagen de archivo de dos taxis en una parada en Elche.
Imagen de archivo de dos taxis en una parada en Elche. | Onda Cero Elche

La Asociación de Empresarios de Auto Taxis Elche se va a sumar al paro convocado para el próximo 4 de noviembre por el sindicato autonómico del sector en protesta por la “dejación total” de la Conselleria de Transportes en torno al control de la actividad irregular que se registra en ese servicio público.

Los taxistas insisten en que no se está sancionando “a las multinacionales que incumplen las normas” y acusa a la conselleria de conceder “cientos de VTC incumpliendo requisitos esenciales”, entre las que cita sin el seguro oportuno para los usuarios.

Además, los taxistas denuncian que las VTC están realizando “servicios urbanos sin autorización” y que hay vehículos de transporte de esas características de otras comunidades trabajando en nuestra zona cuando no pueden hacerlo.

Los taxistas han convocado para el 4 de noviembre un paro que en Elche se extenderá de las 08:30 a las 12:00 horas de ese día.

Ese mismo día, se van a desarrollar concentraciones, paros y manifestaciones en todos los municipios y áreas de prestación del servicio de taxi de toda la Comunitat Valenciana.

También se desarrollará una concentración de protesta junto a la Conselleria de Transportes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer