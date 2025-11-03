Los taxistas de Elche secundan este martes el paro convocado en el servicio público en la Comunitat

La Asociación de Empresarios de Auto Taxis Elche va a secundar mañana el paro convocado por el sindicato autonómico del sector en protesta por la “dejación total”, dicen, de la Conselleria de Transportes en torno al control de la actividad irregular que se registra en ese servicio público.

El paro se va a prolongar de 08:30 a 12:00 horas y durante ese periodo de tiempo sólo se van a realizar servicios mínimos consistentes en el traslado de clientes al aeropuerto o estaciones ferroviarias, como la del AVE en Elche, y a centros sanitarios.

Los taxistas denuncian que la Conselleria no está sancionando “a las multinacionales que incumplen las normas” y acusa a la conselleria de conceder “cientos de VTC incumpliendo requisitos esenciales”, entre las que cita sin el seguro oportuno para los usuarios.

Así lo ha destacado este lunes José Javier López, presidente de la Asociación de Empresarios de Auto Taxis Elche, que cuenta con 199 socios, el 87 % de las 228 licencias de taxi que hay en la ciudad.

Junto al paro convocado, se realizará una concentración de protesta junto a la Conselleria de Transportes.