Tailandia e Indonesia, países de destino preferidos por los que se vacunan en Elche

La Consulta del Viajero Internacional del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital General Universitario de Elche ha atendido 657 consultas de vacunación en el primer semestre de este año.

Los destinos preferidos por los usuarios de ese servicio han sido países como Tailandia (11%), Indonesia (8,1%), Marruecos (7,3%), Colombia (6,8%), México (5,5%), Brasil (4,4%), Sri Lanka (4,1%), China (3,6%) y Vietnam (3,4%).

Por su parte, las vacunas más frecuentemente administradas han sido la de la hepatitis A (70,2% de viajeros), fiebre tifoidea oral o inyectable (80,6%), polio (17,3%), fiebre amarilla (15,3%), cólera (9,4%), encefalitis japonesa (7,2%) y meningitis ACWY (7,2%).

En una minoría de casos se ha facilitado también a los viajeros la profilaxis de la malaria o paludismo.

A lo largo del pasado año, la Consulta del Viajero Internacional del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital General de Elche registró 1.335 consultas, de las que 1.023 (el 76,6 por ciento) fueron prestadas por especialistas del Servicio de Medicina Preventiva y el resto por profesionales de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, de la que también dispone de este servicio.



