Suspendido definitivamente el concierto de Camela en Elche

Elche suspende el concierto de Camela de la noche del 12 de agosto en la Barraca Municipal Nits de Festa Elx después de haberlo cambiado de día por motivos de salud de uno de los integrantes, concretamente, Dioni.

Este primer cambio hizo que el evento se moviese del 8 de agosto al 12 de agosto, sin cambios ni en la hora, ni en la entrada, ni en el lugar; solo se reprogramaba para otro día.

No obstante, parece que el cantante del grupo musical no se ha recuperado de su estado de salud y ha sufrido una recaídainesperada que ha hecho imposible seguir con lo planeado.

Por lo que respecta a las entradas del concierto, serán reembolsadas íntegramente a todas las personas que adquirieron la suya, a través del sistema de venta www.entradas.com.

La programación para la noche del 12 de agosto queda finalmente con el concierto del grupo madrileño Tu Otra Bonita con música de estilo indie rock a las 23:00 horas en la Barraca Municipal con acceso libre hasta completar aforo.

Desde el Ayuntamiento y la organización del evento lamentan las molestias que esta situación haya podido ocasionar a todos los que esperaban poder disfrutar del concierto y desean la pronta recuperación del artista.