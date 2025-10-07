Sueltan en la playa de La Marina de Elche ejemplares de tortuga boba que hace un año nacieron en la costa del municipio

La playa de La Marina de Elche ha acogido este martes la suelta de 36 ejemplares de tortuga boba que se encontraban en el Oceanogràfic de Valencia para su protección y conservación. Los ejemplares nacieron en 2024, procedentes de dos nidos registrados el pasado verano en el litoral ilicitano y que han pasado un año en las instalaciones de la Fundación Oceanogràfic de Valencia dentro del programa Head Starting.

En el acto de suelta, que se ha hecho coincidir con el Día Mundial del Hábitat, han participado alumnos del CEIP La Marina; el alcalde, Pablo Ruz; el concejal de Medio Ambiente, José Antonio Román; la edil de Educación, María Bonmatí y voluntarios de la Fundación Oceanogràfic.

El verano de 2024 situó a Elche como uno de los puntos clave de anidación de tortuga boba en la Comunidad Valenciana, con dos nidos localizados en la costa de Los Arenales del Sol. El primero se detectó a mediados de junio y, días después, se encontró un segundo en la misma zona, confirmando el valor ecológico de la costa ilicitana para esta especie.

Las tortugas permanecieron durante un año en el acuario valenciano, donde recibieron alimentación adaptada, control ambiental y atención veterinaria.

“La Comunitat Valenciana está viviendo un hecho histórico, ya que cada año hay más nidos de tortuga boba en nuestras costas, lo que es una gran noticia” ha destacado Beatriz Domínguez, coordinadora de la Fundación Oceanogràfic, que también ha señalado que “con este programa conseguimos que la tasa de supervivencia de la especie aumente en el medio natural a más del 90%, lo que garantiza que nuestras costas sigan poblándose de esta especie tan emblemática”.

Por su parte, José Antonio Román, concejal de Medio Ambiente ha puesto en valor el trabajo realizado en el municipio ilicitano a lo largo de los años para preservar la riqueza natural del litoral ilicitano: “En Elche se ha hecho un gran trabajo durante muchos años y ahora estamos recogiendo los frutos con la llegada de más tortugas a nuestras playas. Seguiremos reafirmando este compromiso porque el futuro de Elche es fantástico, también a nivel ambiental”, ha concluido Román.