El ‘Spotter Day’ congrega en el aeropuerto Alicante-Elche a más de 60 amantes de la fotografía aeronáutica

Durante parte de la mañana han podido captar a pie de pista imágenes de la operativa aeroportuaria

David Alberola García

Elche |

El ‘Spotter Day’ ha congregado en el aeropuerto Alicante-Elche a más de 60 amantes de la fotografía aeronáutica.
El ‘Spotter Day’ ha congregado en el aeropuerto Alicante-Elche a más de 60 amantes de la fotografía aeronáutica. | AENA

La octava edición del ‘Spotter Day’, celebrada este sábado en el Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’, ha reunido a más de 60 aficionados a la fotografía aeronáutica.

Participantes en la octava edición del ‘Spotter Day’.
Participantes en la octava edición del ‘Spotter Day’. | Aena

La jornada ha comenzado a primera hora de la mañana con la acreditación de todos los participantes y el traslado de los mismos a las dos ubicaciones concretas habilitadas para poder disparar las cámaras de fotografía. Ambas áreas han estado próximas a las cabeceras de la pista del aeropuerto de El Altet de Elche y las dos han permitido a los participantes en la actividad de una visión privilegiada de la operativa aeroportuaria.

Una de las fotografías tomadas en la octava edición del ‘Spotter Day'.
Una de las fotografías tomadas en la octava edición del ‘Spotter Day'. | AENA

El VIII Spotter Day se ha consolidado como una cita imprescindible para los amantes de la aviación y la fotografía. Se trata de un evento que, con el objetivo de acercar el mundo aeroportuario a la ciudadanía a través de la fotografía especializada, se organiza con la colaboración de la asociación ALC Spotters.

Como ha ocurrido en las anteriores ediciones, desde el aeropuerto se ha facilitado el aparcamiento y un almuerzo para todos los participantes.

