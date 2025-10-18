El ‘Spotter Day’ congrega en el aeropuerto Alicante-Elche a más de 60 amantes de la fotografía aeronáutica

La octava edición del ‘Spotter Day’, celebrada este sábado en el Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’, ha reunido a más de 60 aficionados a la fotografía aeronáutica.

Participantes en la octava edición del ‘Spotter Day’. | Aena

La jornada ha comenzado a primera hora de la mañana con la acreditación de todos los participantes y el traslado de los mismos a las dos ubicaciones concretas habilitadas para poder disparar las cámaras de fotografía. Ambas áreas han estado próximas a las cabeceras de la pista del aeropuerto de El Altet de Elche y las dos han permitido a los participantes en la actividad de una visión privilegiada de la operativa aeroportuaria.

Una de las fotografías tomadas en la octava edición del ‘Spotter Day'. | AENA

El VIII Spotter Day se ha consolidado como una cita imprescindible para los amantes de la aviación y la fotografía. Se trata de un evento que, con el objetivo de acercar el mundo aeroportuario a la ciudadanía a través de la fotografía especializada, se organiza con la colaboración de la asociación ALC Spotters.

Como ha ocurrido en las anteriores ediciones, desde el aeropuerto se ha facilitado el aparcamiento y un almuerzo para todos los participantes.