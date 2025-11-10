Juegos de azar

El sorteo de la ONCE deja en Elche un premio de 240.000 euros

El pasado sábado y la suerte ha llegado a la ciudad de la mano del vendedor Juan Romero Galera

Onda Cero Elche

Elche |

cuenca
quiosco ONCE | cuenca

El sorteo de la ONCE de este pasado sábado dejó en Elche un premio de 240.000 euros. El premio lo ha repartido el vendedor de la ONCE Juan Romero Galera, que tiene su punto de venta en la calle Capitán Antonio Mena.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

