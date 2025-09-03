El sol sigue predominando en Elche, Crevillent y Santa Pola en días con temperaturas suaves

La de este miércoles se presenta en la comarca del Baix Vinalopó como una nueva jornada muy soleada, con suaves brisas marinas a partir de mediodía y temperaturas sin cambios.

El termómetro se va a situar en Elche en torno a los 30 grados centígrados, en Crevillent en los 31 y en Santa Pola en los 28.

Para los próximos días se prevén condiciones meteorológicas parecidas, si bien el viernes habrá viento de levante puntualmente moderado que hará bajar un poco las temperaturas máximas.

El fin de semana se espera con paso de algunas nubes altas y el domingo subirán un poco los termómetros.