El sol se mantiene en Elche, Crevillent y Santa Pola pero la situación cambia drásticamente este jueves

La jornada de este miércoles se presenta con tendencia la previsión de tendencia a soleada, aunque con el avance de la tarde irá aumentando la nubosidad.

El viento va a soplar flojo de sureste a partir de mediodía y las temperaturas máximas van a ser similares a las de ayer con lo que en Elche y Crevillent se esperan hasta 25 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se quedarán en 24.

Las condiciones meteorológicas cambian de forma radical a partir de mañana jueves, que va a ser una festividad del Día de la Comunitat Valenciana con llegada de una situación de aguaceros tormentosos que se irán repitiendo durante el día y que podrían ser ocasionalmente intensos.

Esa previsión meteorológica se extiende al viernes.

Tanto mañana como el viernes la Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado que se va a activar en el litoral sur de la provincia de Alicante el aviso amarillo por riesgo de precipitaciones tormentosas, que no se descarta que puedan ir acompañadas en algún momento por viento e incluso granizo.

El sábado, continuará el riesgo de algún chaparrón tormentoso, más probable por la tarde y el domingo, en principio, apunta a una jornada más soleada.

Además, los modelos meteorológicos avanzan que es probable que de cara al lunes regresen las precipitaciones y el termómetro experimenten un descenso.