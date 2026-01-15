El sol se mantiene en Elche, Crevillent y Santa Pola a la espera de desaparecer durante el fin de semana

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante este jueves una jornada soleada con viento flojo o en calma y con temperaturas máximas suaves.

El termómetro puede alcanzar en Elche y en Crevillent los 18 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se quedará en 17.

De cara a mañana viernes se espera un día con cielos variables y en el que las temperaturas tenderán al descenso.

Esa caída del termómetro será notable durante el fin de semana, que se va a presentar con inestabilidad meteorológica y posibilidad de lluvias tanto sábado como domingo.

El sábado será una jornada muy nubosa con precipitaciones débiles, que parece que serán más probables durante la mañana.

Por su parte, el domingo se irá dejando ver algo el sol, pero se mantendrá la posibilidad de lluvias ocasionales.