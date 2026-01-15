La crónica del tiempo

El sol se mantiene en Elche, Crevillent y Santa Pola a la espera de desaparecer durante el fin de semana

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Parque Municipal de Elche
Parque Municipal de Elche | Onda Cero Elche

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante este jueves una jornada soleada con viento flojo o en calma y con temperaturas máximas suaves.

El termómetro puede alcanzar en Elche y en Crevillent los 18 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se quedará en 17.

De cara a mañana viernes se espera un día con cielos variables y en el que las temperaturas tenderán al descenso.

Esa caída del termómetro será notable durante el fin de semana, que se va a presentar con inestabilidad meteorológica y posibilidad de lluvias tanto sábado como domingo.

El sábado será una jornada muy nubosa con precipitaciones débiles, que parece que serán más probables durante la mañana.

Por su parte, el domingo se irá dejando ver algo el sol, pero se mantendrá la posibilidad de lluvias ocasionales.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer