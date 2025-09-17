La crónica del tiempo

El sol continúa presente en la despedida del verano en Elche, Crevillent y Santa Pola

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Parque de Valencia en Elche.
Parque de Valencia en Elche. | Onda Cero Elche

La previsión meteorológica apunta a que este miércoles va a ser de nuevo una jornada soleada, con suaves brisas marinas a partir de media mañana y temperaturas sin cambios.

Con ello, en Elche y Crevillent el termómetro puede alcanzar los 30 grados centígrados. En Santa Pola se va a rondar los 28.

De cara a los próximos días no se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas, si bien para el fin de semana se prevé la llegada de nubosidad y de cara al domingo o el lunes, o en ambas jornadas, cabe la posibilidad de que se registre algún chubasco.

