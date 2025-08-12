Simo Bouzaidi deja el Eldense y se marcha rumbo a Portugal

Se terminó el culebrón del verano en el Eldense. Simo Bouzaidi deja la entidad azulgrana y pone rumbo a Portugal para firmar con el Marítimo, club de la Segunda División lusa que aspira a regresar a la máxima categoría. La operación se ha cerrado por un importe de 80.000 euros, a los que se añade un 10 % de los derechos económicos del futbolista de cara a una futura venta, lo que permitiría al Eldense beneficiarse si el extremo marroquí vuelve a cambiar de equipo.

A pesar de disponer de varias propuestas de clubes españoles, Bouzaidi ha optado por cambiar de aires y probar suerte en el país vecino. La situación recuerda a la salida de Sixtus, otro caso reciente en el que ambas partes coincidieron en la conveniencia de una separación: el futbolista quería salir y el club buscaba liberar espacio en la plantilla, además de ingresar dinero para afrontar el tramo final del mercado.

Simo, de 25 años, aterrizó en el Nuevo Pepico Amat en 2024 procedente del Córdoba. En la presente campaña ha participado en 13 encuentros oficiales, anotando un gol. Aunque no ha logrado consolidarse como titular indiscutible.

Con su salida, el Eldense libera una ficha sénior y refuerza su margen salarial, lo que podría facilitar la llegada de un nuevo jugador en este tramo final de la ventana de fichajes. Por su parte, el Eldense sigue con su objetivo de regresar a LaLiga Hypermotion.