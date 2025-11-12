Siguen las actividades de Impulsa Empleo en L´Aljub

Impulsa Empleo L’Aljub prosigue con talleres, feria y maratón de oportunidades laborales

Entre las actividades más esperadas figura el Maratón de Empleo, pensado para poner en contacto a empresas y personas que buscan nuevas oportunidades

El centro comercial L´ALjub sigue esta semana con las actividades programadas en Impulsa Empleo 2025. Es una actividad dedicada a la promoción del empleo y desarrollo profesional para todas aquellas personas que buscan nuevas oportunidades. Las actividades están activas hasta el 14 de noviembre donde el centro comercial ilicitano se ha transformado en un punto de encuentro entre empresas, instituciones y ciudadanía. El programa encara ahora talleres, charlas y actividades dormativas pensadas para desarrollar competencias, mejorar el perfil profesional y abrir nuevas puertas laborales. Este miércoles 12 de noviembre de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00h. tendrá lugar el Maratón de Empleo, una de las acciones estrella del programa donde se han recibido más de 200 curriculums para cubrir las ofertas de empleo publicadas por las diferentes empresas colaboradoras. El jueves 13 se celebra la Feria del Empleo que esun espacio dinámico y accesible donde personas en búsqueda activa de ocupación podrán conectar directamente con empresas, instituciones y centros de formación. Aquí tendrán la oportunidad de ampliar la red de contactos en un entorno diseñado para facilitar el encuentro entre talento y oportunidades reales.

El 14 de noviembre, en los Cines ABC, se celebrará una sesión especial de networking, donde empresas, emprendedores y profesionales van a intercambiar ideas, generar sinergias y explorar nuevas oportunidades de colaboración. El gerente de C.C. L´Aljub, Daniel Párraga, ha destacado que Impulsa Empleo es una iniciativa pensada paragenerar generar un impacto real en la empleabilidad y la motivación de las personas“Queremos que cada participante encuentre aquí herramientas, contactos y experiencias que le ayuden a dar el siguiente paso en su desarrollo profesional” ha matizado el gerente.

Como la edición anterior, realizada en 2023, Impulsa Empleo ofrece una programación totalmente gratuita y abierta a todos los públicos. Una iniciativa que se enmarca dentro del proyecto ‘Destino 2030’ del centro comercial, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico.