Sergio Pelegrín: "El inicio de Liga del Elche es de sobresaliente"

El de este sábado será un partido de reencuentros en el RCDE Stadium. Adrià Pedrosa volverá a casa, puesto que es canterano del Espanyol. Para José Salinas y Pere Milla tampoco será un encuentro más: el canterano franjiverde jugará por primera vez ante el Elche tras su salida y el delantero catalán siempre habla de la entidad ilicitana como "su casa".

Un exfutbolista, ahora entrenador, que vivía de manera especial los Espanyol-Elche es Sergio Pelegrín. Vistió la camiseta del Elche tanto en Segunda como en Primera, pero antes estuvo en la disciplina blanquiazul. Pelegrín ha pasado este jueves por 'Radioestadio Elche'.

Ha halagado a Sarabia y a los jugadores del cuadro ilicitano: "El inicio del Elche es de sobresaliente". También ha ensalzado al Espanyol y a su técnico, Manolo González. Hasta ahora, son las dos grandes revelaciones del comienzo de Liga en la máxima categoría.

Pelegrín prevé un "partido bonito" este sábado y apuesta por la primera victoria a domicilio del curso del Elche. Es el objetivo de los ilicitanos, conseguir ese primer triunfo lejos del Martínez Valero que se le resiste tras cuatro partidos.

El que fuera defensa y capitán del Elche ha bromeado sobre el objetivo del conjunto de Sarabia: "Como aficionado, le veo en Champions". Sergio Pelegrín es consciente de que las temporadas en Primera División son largas y pronostica que llegarán momentos difíciles, pero ve al equipo ilicitano capaz de superarlos.