Sergio Ortuño se despide del Eldense: "Es una decisión personal, no ha influido el descenso"

El capitán Sergio Ortuño se ha despedido este viernes del Eldense en una emotiva rueda de prensa en el Nuevo Pepico Amat. El centrocampista finaliza contrato con el club azulgrana y se marcha con 178 partidos oficiales disputados en el equipo de su ciudad. En Elda ha logrado tres ascensos y ha formado parte del grupo de jugadores que devolvió a la entidad a Segunda División casi sesenta años después.

Ortuño ha dejado claro que la decisión de salir de Elda "no se debe ni al descenso ni al factor económico". El '8' ha añadido que la decisión estaba tomada desde hace tiempo, pero no ha querido comunicarla hasta el final de temporada. "En la vida hay ciclos y era el momento de dar un paso al lado", ha afirmado. El mediocentro eldense ha incidido que ha sido "muy feliz" en el club.

Sergio Ortuño ha agradecido al club, a sus compañeros y a la afición por todo el apoyo que le han brindado todos estos años en el Eldense. El centrocampista también se ha acordado de los directores deportivos y los entrenadores que ha tenido en sus dos etapas como azulgrana. "Vine en Tercera RFEF sin cobrar y no se me hubiesen caído los anillos por continuar en Primera RFEF", ha asegurado.

En el turno de preguntas, ha admitido que se queda con tres momentos como jugador del Eldense: el ascenso a Segunda, el partido en Burgos con Fernando Estévez y la permanencia en Elche. "No se me olvidará ver el anillo superior del Martínez Valero lleno de gente de Elda ni lo que sentimos tras el partido en El Plantío", ha señalado. Sergio Ortuño ha aseverado que "la afición del Eldense es la mejor por calidad, no por cantidad".

Por último, ha admitido que seguirá viendo al Eldense siempre que pueda y ha comentado que "ojalá en el futuro pueda volver, ya sea como jugador o en otra posición". Además, respecto al futuro de la entidad, ha confiado en que la Junta Directiva hará todo lo posible "por hacer un equipo competitivo y por asentar al club en fútbol profesional".