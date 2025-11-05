SUBE CON ASCENSORES SERKI

Sergio Cantoral, campeón mundial de SUP en Abu Dhabi: "Siempre lo había soñado"

El santapolero logró la medalla de oro en la prueba reina de velocidad, los 100 metros sprint

Felipe Canals

Elche |

Sergio Cantoral está de enhorabuena tras proclamarme campeón del mundo de SUP en Abu Dhabi. Logró la medalla de oro en la prueba reina de velocidad, los 100 metros sprint. Sin duda, un gran éxito para el joven de 20 años que quiere "seguir disfrutando" de este deporte.

El de Santa Pola ha pasado este miércoles por la sección 'Sube con Ascensores Serki' de Onda Cero y ha relatado las dificultades que se encontró durante el campeonato: no pudo competir con su tabla y, además, su padre fue deportado y no pudo acompañarle.

Cantoral se repuso a las adversidades y consiguió lo que llevaba años soñando: proclamarse campeón del mundo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer