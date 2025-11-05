Sergio Cantoral, campeón mundial de SUP en Abu Dhabi: "Siempre lo había soñado"

Sergio Cantoral está de enhorabuena tras proclamarme campeón del mundo de SUP en Abu Dhabi. Logró la medalla de oro en la prueba reina de velocidad, los 100 metros sprint. Sin duda, un gran éxito para el joven de 20 años que quiere "seguir disfrutando" de este deporte.

El de Santa Pola ha pasado este miércoles por la sección 'Sube con Ascensores Serki' de Onda Cero y ha relatado las dificultades que se encontró durante el campeonato: no pudo competir con su tabla y, además, su padre fue deportado y no pudo acompañarle.

Cantoral se repuso a las adversidades y consiguió lo que llevaba años soñando: proclamarse campeón del mundo.