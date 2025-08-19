El séptimo mes de 2025 deja en Elche ocupaciones hoteleras medias cercanas al 91 %

Los hoteles asentados a lo largo del término municipal de Elche han registrado un mes de julio con una ocupación media del 90,6 %, lo que supone 1,8 puntos porcentuales menos que en el mismo mes del pasado año.

En julio, una vez más, las mejores cifras de ocupación se alcanzaron durante los fines de semana, periodo en el que muchos establecimientos han estado en situación de lleno técnico.

Así lo ha confirmado este martes mediante un comunicado la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE) que ha apuntado que durante el séptimo mes de este año el turismo nacional ha sido el predominante.

De los visitantes llegados del extranjero, los más numerosos en julio fueron los procedentes de Reino Unido, seguidos de los de Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia, Noruega, Alemania, Suecia y Polonia.

AETE ha recalcado que con los datos del mes de julio “se confirma la tendencia de 2025 que supone ocupaciones algo por debajo de las de 2024 y precios medios mejores que el dato interanual”.

Rentabilidad de las habitaciones

El precio medio por habitación en los hoteles de Elche alcanzó el pasado mes los 98,11 euros, que ha sido la mejor cifra del año.

Ese dato supera la tarifa de julio de 2024 en 2,88 euros y ha sido casi seis euros más que la contabilizada en el mes de junio.