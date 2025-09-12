La crónica del tiempo

Septiembre avanza en Elche, Santa Pola y Crevillent con un fin de semana soleado y de temperaturas sin cambios

Jorge Miralles

Elche |

Parque Municipal de Elche
Parque Municipal de Elche | Onda Cero Elche

El segundo fin de semana del mes de septiembre se presenta en la comarca del Baix Vinalopó con la previsión meteorológica de ser soleado, con viento flojo y temperaturas sin cambios.

Tanto este sábado como el domingo van a ser jornadas con predominio de cielo despejado, con paso puntual de algunas nubes altas y con suaves brisas marinas.

En ambos días, las temperaturas, tanto mínimas como máximas, van a ser similares a las que se van a registrar este viernes.

El domingo por la tarde podría registrarse un poco más de nubosidad dentro de la tónica general de cielo despejado que va a predominar.

Este viernes, día muy parecido

Las condiciones meteorológicas del fin de semana las avanza este viernes, que va a ser una jornada soleada, con suaves brisas marinas y temperaturas en descenso.

El termómetro se va a mover en Elche y Crevillent en valores máximos de 30 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se quedará en unos 28.

