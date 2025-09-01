Septiembre llega en Elche, Crevillent y Santa Pola con ascenso de las temperaturas a la espera de que se suavicen en los próximos días

Los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó comienzan a andar por el mes de septiembre con una jornada de lunes en la que se prevé un ligero ascenso de las temperaturasmáximas y predominio de cielo despejado.

El viento va a soplar puntualmente moderado de noroeste durante buena parte de la jornada, si bien de cara a la segunda mitad de la tarde rolará a levante.

Tanto en Elche como en Crevillent se espera que el termómetro ronde los 32 grados centígrados. En Santa Pola se alcanzarán los 31.

Avance para la semana

De cara a los próximos días la tónica va a ser de jornadas soleadas en las que el termómetro bajará un poco.

Este martes se espera paso de algunas nubes altas, pero en general durante las próximas jornadas apenas se van a experimentar cambios en el cielo. Van a ser días con cielos despejados y vientos flojos con predominio de la componente marítima.

Además, va a destacar un descenso significativo de las temperaturas mínimas.