La semana continúa en Elche, Crevillent y Santa Pola con sol durante el día y niebla en la madrugada

Tras una madrugada en la que en la niebla y el rocío han sido protagonistas, la comarca del Baix Vinalopó tiene por delante un martes bastante soleado, con viento flojo o en calma y temperaturas con pocos cambios.
El termómetro va a situarse en Elche y Crevillent en torno a los 16 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se quedará en 15.
Sin cambios en los próximos días
Para los próximos días se esperan pocos cambios en la parcela meteorológica. Van a ser jornadas con más sol que nubes y con probables bancos de niebla durante la madrugada y amanecer.
De cara al fin de semana todo apunta a un descenso importante de las temperaturas, en días con más nubosidad y posibilidad de algunas precipitaciones débiles.