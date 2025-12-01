La crónica del tiempo

La semana comienza en Elche, Santa Pola y Crevillent sin cambios significativos en las condiciones meteorológicas

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Parque Diagonal en el barrio de Carrús de Elche.
Parque Diagonal en el barrio de Carrús de Elche. | Onda Cero Elche

El mes de diciembre aterriza este lunes en la comarca del Baix Vinalopó con una jornada bastante soleada, de ambiente fresco y viento flojo, de noroeste por la mañana y del sureste por la tarde.

Las temperaturas máximas Elche, Crevillent y Santa Pola van a situarse en torno a los 17 grados centígrados.

Este martes se prevé de nuevo una jornada con solo con viento flojo de poniente y algo de nubosidad por la tarde. De cara al miércoles se prevé un descenso de las temperaturas en un día con viento moderado de noroeste, puntualmente algo fuerte.

