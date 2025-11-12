La semana avanza en Elche, Crevillent y Santa Pola con temperaturas suaves y cielo despejado

La estabilidad meteorológica continúa en el avance del mes de noviembre. La de este miércoles se espera como una jornada, meteorológicamente muy parecida a la de ayer martes, con cielo despejado, viento flojo de levante a partir de media mañana y temperaturas máximas que en Elche y Crevillent los 21 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se quedará en los 20.

Para los próximos días se esperan pocos cambios en esas condiciones meteorológicas, si bien el termómetro experimentará un ligero ascenso.

El viernes parece que se presentará más nuboso y con viento moderado del sur.

El domingo se podría registrar algunas precipitaciones débiles.