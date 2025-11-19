La semana avanza en Elche, Crevillent y Santa Pola sin cambios en el termómetro a la espera del frío invernal que llega el viernes

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante un miércoles soleado, con viento flojo de noroeste por la mañana y del sur por la tarde.

Las temperaturas máximas van a ser similares a las de ayer con lo que el termómetro va a alcanzar en Elche los 19 grados centígrados, mientras que en Crevillent y Santa Pola se rondará los 18.

De cara a mañana jueves se prevé un ligero descenso de las temperaturas con viento puntualmente moderado de noroeste.

El viernes tocará abrigarse bien ya que se notará la llegada de la masa de aire polar que va a traer un descenso de las temperaturas a valores invernales. También habrá viento puntualmente fuerte de noroeste, sobre todo por la mañana, que dejará sensaciones de frío intenso.

El sábado continuará presente el ambiente frío, aunque ya con viento más moderado, al tiempo que a partir del domingo subirán las temperaturas e iremos teniendo más nubosidad.