La crónica del tiempo

La semana avanza sin cambios en lo meteorológico en Elche, Santa Pola y Crevillent

Jorge Miralles te cuenta diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Barrio El Toscar de Elche.
Barrio El Toscar de Elche. | Onda Cero Elche

La de este jueves va a ser en los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó una jornada muy similar a la de ayer con lo que va a predominar el cielo despejado, el viento flojo y el paso puntual de nubosidad de tipo alto.

En Elche y Crevillent se espera unas temperaturas máximas de en torno a 31 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se quedará en 29.

De cara a mañana viernes se prevé la llegada de viento de levante, que será puntualmente moderado, y que provocará un ligero descenso de los termómetros, que quizás no superen índices de 30 grados.

