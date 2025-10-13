Sarabia, pendiente del estado físico de Rodrigo Mendoza de cara al Elche-Athletic

Rodrigo Mendoza ha puesto fin a su periplo en el Mundial de Chile con la Selección Española sub-20. El equipo de Paco Gallardo se despidió del campeonato el pasado sábado tras caer ante Colombia en cuartos de final. El mediapunta murciano volverá a estar a disposición de Eder Sarabia de cara al Elche-Athletic.

Mendoza ha sido un fijo con 'La Rojita' y ha completado los cinco partidos de España en el Mundial. En la fase de grupos, lograron el pase a octavos con sufrimiento tras caer ante Marruecos y empatar frente a México. La victoria ante Brasil permitió al combinado nacional 'colarse' en la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.

En octavos, ante Ucrania, llegó la mejor actuación de 'Rodri' en el Mundial. Fue decisivo para obtener la clasificación para cuartos, inventándose una asistencia que nadie vio a Pablo García. España cayó eliminada ante Colombia después de una polémica actuación arbitral.

Ahora le toca valorar a Eder Sarabia cómo está físicamente Mendoza de cara a la novena jornada de Liga. Se ha perdido los últimos tres partidos del Elche: Osasuna, Celta de Vigo y Alavés. Estará convocado este próximo domingo y habrá que ver durante la semana si está preparado para ser titular.

Se prevé que la expedición regrese a España este lunes. Los jugadores llegarán a Madrid y desde la capital pondrán rumbo a sus respectivos clubes. El cuadro de Sarabia regresa este lunes por la tarde a los entrenamientos y Mendoza podría reincorporarse este martes o miércoles.

'Rodri' es una de las sensaciones en este inicio de Liga. El Elche le blindó hasta 2028 y su cláusula de rescisión se sitúa en torno a los 20 millones de euros. Es una cifra importante, pero hay numerosos clubes de primer nivel que siguen sus pasos dada su juventud y el rendimiento que está ofreciendo en su estreno en la élite.