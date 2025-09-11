Sarabia, sobre el mercado del Elche: "Estamos bien cubiertos"

Eder Sarabia ha comparecido en la previa del Sevilla-Elche en el Sánchez Pizjuán y ha aprovechado para hacer balance del mercado de fichajes. Tras la salida de Mourad rumbo a México, la delantera ha quedado con Rafa Mir, André Silva y Álvaro Rodríguez. "Estamos bien cubiertos", ha afirmado el preparador franjiverde.

Sarabia ha alabado a Mourad, pero ha dejado claro que la oferta de Tijuana también era suculenta para el punta hispano-marroquí. El técnico vasco cree que con la vuelta de Yago de Santiago tendrá más alternativas para el ataque, por lo que considera que con tres delanteros puede aguantar bien la temporada.

Respecto al mediapunta, Sarabia ha admitido que "la intención era firmar" a uno. Sobre todo, tras las salidas de Nico Fernández y Nico Castro. "Seguramente al principio era la zona que menos refuerzos necesitaba", ha comentado el bilbaíno.

Eder Sarabia ha dejado claro que el Elche hizo un esfuerzo económico importante para intentar fichar a un mediapunta, pero no acabó llegando. El entrenador franjiverde ha alabado a Rodri Mendoza y Ali Houary, por lo que se muestra "contento" con lo que hay.

Por cierto, Rodri Mendoza ha regresado en las últimas horas de Kosovo con la expedición de 'La Rojita'. Ha jugado ante Chipre y Kosovo, en duelos clasificatorios para el Europeo de 2027. Todo apunta a que el murciano arrancará el duelo en Sevilla como suplente y Martim Neto podría ser titular.