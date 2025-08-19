PAUSA DE HIDRATACIÓN

Sarabia: “Martim no te necesitamos en la creación, te necesitamos ahí (en la frontal)”

El técnico franjiverde pidió a Martim Neto que pisara más el área rival y el portugués participó en la jugada del gol del empate

Paco Torres

Elche |

Eder Sarabia durante el partido frente al Real Betis
Eder Sarabia durante el partido frente al Real Betis | Elche C.F

Con el regreso del Elche Club de Fútbol a la máxima categoría, la afición franjiverde puede escuchar en directo las indicaciones de su técnico, Eder Sarabia, durante las pausas de hidratación.

En el estreno liguero frente al Real Betis, que terminó con empate gracias al gol de Germán Valera en los minutos finales, se oyeron las instrucciones de Sarabia en la segunda pausa de hidratación, alrededor del minuto 70.

En ese espacio, el entrenador vasco anunció la entrada de John Chetauya y dio órdenes sobre cómo ejercer la presión, pues con la entrada de Rafa Mir al terreno de juego surgieron dudas sobre quién tenía que intentar robar el balón a la defensa rival. Pero lo más destacado fue el mensaje a Martim Neto: “Martim, no te necesitamos en la creación, te necesitamos ahí”, señalando la frontal del área rival.

El portugués acató la consigna y su rendimiento mejoró notablemente. Pese a llevar pocas semanas en el club, fue uno de los jugadores más destacados del encuentro. Desde esa pausa adelantó su posición, lo que le permitió deshacerse de Ricardo Rodríguez y asistir a Germán Valera en la jugada del gol del empate en el minuto 81.

