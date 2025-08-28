Sarabia: “Para ganar al Levante hay que hacer muchas cosas bien”

El Elche recibe este viernes al Levante UD en el Martínez Valero (19:30 horas) en la tercera jornada de LaLiga EA Sports. En la previa del encuentro, Eder Sarabia analizó al rival y subrayó la importancia de aprender de la derrota de la pasada temporada en el mismo escenario.

“Hemos analizado varios partidos del Levante. Si hacemos bien las cosas en la salida les podemos meter más atrás; si no, nos complicarán en situaciones de presión alta. Es un equipo con mucho rigor sin balón, que confía en su capacidad defensiva y en el contraataque”, señaló.

El entrenador franjiverde recordó que el partido puede parecerse al vivido el curso anterior en el Martínez Valero, aunque con matices: “Tenemos un plan inicial y alternativas en función de lo que necesite el equipo. Es un partido para haber aprendido de lo que jugamos aquí la temporada pasada”.

Sobre el técnico rival, Julián Calero, Sarabia fue claro: “Es un muy buen entrenador. Tengo ganas de poder ganarle, desde la competitividad y la deportividad. Su equipo tiene armas, esencia y la capacidad de convencer a sus futbolistas”. Hay que recalcar que el técnico vasco nunca le ha podido ganar a Julián Calero, con un balance de cuatro derrotas y un empate.

Por último, apeló a la exigencia de un derbi de Primera: “Se gana con fútbol, con convencimiento, con más aciertos en las áreas y con lo aprendido del año pasado. Hay que hacer muchas cosas, porque para ganar un partido de Primera División hay que hacer muchas cosas bien”.

Mercado de fichajes

Respecto al mercado de fichajes, Eder Sarabia también se posicionó, aunque sin nombrar las posiciones a reforzar: “Quiero futbolistas que puedan tener capacidad de definición, de dar pases precisos y asistencias… Que entiendan bien lo que queremos y que encajen bien en nuestro estilo de juego. Sobre todo, que en la zona del medio campo y del borde del área que tengan las cosas claras”.