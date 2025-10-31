Sarabia, fiel a su estilo en la previa del Barça-Elche: "Vamos a intentar tener la pelota"

El Elche se mide este domingo por la tarde al FC Barcelona en Montjuic. Los franjiverdes nunca le han ganado al equipo culé a domicilio y, además, hace cincuenta años que no puntúan ante el Barça lejos de tierras ilicitanas. Aún así, Eder Sarabia confía en rascar algo positivo: "Si no pensara que podemos ganar me quedaría en casa".

El preparador del Elche no variará el plan por tener delante al Barcelona y apuesta por mantener el estilo. "Vamos a intentar tener la pelota", ha afirmado. El bilbaíno ha añadido que no espera un encuentro de "posesiones muy largas". Esta temporada ha habido equipos como Rayo o Sevilla que han minimizado al Barça, por lo que hay algunos ejemplos.

El principal peligro de los culés será Lamine Yamal. "No tenemos a ningún Lamine en la plantilla para trabajar cómo frenarle", ha bromeado Sarabia. El técnico del conjunto ilicitano ha explicado que la idea será "alejarle del área para que no reciba cómodo". Sarabia ha alabado a Lamine, Dani Olmo o Marcus Rashford.

La mejor noticia es que el Elche no tiene bajas para Montjuic. La única duda puede ser Víctor Chust por unas molestias en el hombro, pero a priori también entrará en la lista de convocados. Peña y Fort vivirán un encuentro especial, puesto que pertenecen al FC Barcelona y están cedidos en el Martínez Valero.

Sarabia podría jugar con tres centrales y dos carrileros para intentar frenar los ataques del rival. Affengruber y Bigas son inamovibles en el eje de la zaga, al igual que Núñez por la derecha. Germán Valera, que ni viajó a Murcia para la Copa, apunta a ser el carrilero zurdo.