Sarabia: "El Elche tiene poco que perder y va a dar la cara contra el Atlético de Madrid"

El Elche visita el Metropolitano con la intención de rascar algo positivo ante el Atlético de Madrid. Las estadísticas juegan en contra, puesto que los franjiverdes nunca han ganado a los colchoneros a domicilio. Sin embargo, como ha dicho el técnico Eder Sarabia, acuden "con poco que perder" a la capital de España. "Vamos a dar la cara", ha asegurado.

Sarabia ha avanzado "algún cambio" en el once respecto al choque ante el Betis. Fede Redondo y André Silva apuntan a disputar sus primeros minutos con la camiseta franjiverde. El Elche intentará mantener su estilo lo máximo posible ante los de Simeone. El Atleti debutó con derrota en Liga ante el Espanyol.

El mercado de fichajes ha copado gran parte de la rueda de prensa del entrenador del Elche. Quedan diez días y se esperan en torno a cuatro refuerzos: portero, lateral, extremo y mediapunta. El ataque parece cubierto con los cuatro delanteros (Rafa Mir, Álvaro Rodríguez, Mourad y André Silva) y cada vez hay más opciones de que no se produzca ninguna salida en punta.

Sarabia ha insistido en que "faltan jugadores que puedan ser determinantes en esas situaciones de último tercio". Lo que parece descartado es la llegada de otro central. Se cuenta con Bambo Diaby, Víctor Chust, Pedro Bigas y David Affengruber. John y Petrot son otras opciones.

Respecto a Ali Houary, una de las sensaciones contra el Betis, dijo que tiene opciones de continuar en el once. Eso sí, no quiso confirmar si seguirá en el primer equipo tras el cierre del mercado. Habrá que esperar para ver si sale cedido rumbo a Segunda División.