Sarabia: "El Elche tiene menos puntos que juego ahora mismo"

Había ganas de escuchar a Eder Sarabia en la previa del Elche-Osasuna tras sus declaraciones después del choque en Anoeta. El técnico franjiverde hizo referencia a las instalaciones de Zubieta y comparó los "tanques" de algunos clubes con los "tirachinas" de otros. Este jueves se ha reafirmado y ha apostillado que "es una obviedad que hay mucha diferencia" entre equipos.

"Igual me expliqué mal o igual no me quisisteis entender...", ha dicho Sarabia para comenzar con su exposición. El bilbaíno ha puesto como ejemplo que la Real Sociedad lleva muchos años pisando Europa y ha querido dejar claro que esas declaraciones no fueron una 'justificación' por la derrota.

"El noventa y pico por ciento de la gente está tremendamente orgullosa de este equipo", ha afirmado Eder Sarabia. Además, a su juicio, el Elche "tiene menos puntos que juego ahora mismo".

De cara al duelo ante Osasuna, ha pronosticado "un partido duro". Sarabia ha confirmado las bajas de Buba Sangaré y Josan, además de las ausencias de Héctor Fort y David Affengruber. Diangana queda pendiente de la última sesión de entrenamiento, prevista para este jueves por la tarde.

El entrenador del Elche ha dejado abierta la puerta para un posible cambio en la portería. El conjunto franjiverde ha encajado quince goles en los seis partidos de Liga disputados en 2026 y ha perdido la solidez defensiva en las últimas semanas. "No hay tanta diferencia entre el equipo que enamoraba hace meses y el de ahora...", ha reivindicado el vasco.

Por último, ha confirmado que a Héctor Fort le queda como mínimo un mes y medio para recuperarse de la operación de hombro. Los problemas se acumulan en el costado diestro, donde la salida de Álvaro Núñez ha dejado descubierta la banda.