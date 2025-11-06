Sarabia deja en duda la presencia de Bigas en el Elche-Real Sociedad

Eder Sarabia mantiene en duda el concurso del capitán Pedro Bigas en el Elche-Real Sociedad. No ha descartado la presencia del central balear y ha dicho que le va a "esperar hasta el final". Arrastra molestias en el isquiotibial tras el duelo en Montjuic y no se ha ejercitado junto a sus compañeros esta semana. Falta la sesión de este jueves por la tarde.

Bigas no es un jugador más de la plantilla. El defensa es uno de los que más minutos acumula en el equipo franjiverde y solo fue suplente en Pamplona en un encuentro en el que hubo numerosas rotaciones. En los otros diez partidos de Liga ha sido titular. Incluso en Copa jugó la segunda mitad ante Los Garres.

El preparador del Elche maneja varias alternativas para sustituirle en el caso de que, como todo apunta, finalmente no llegue en condiciones óptimas para ser titular. Víctor Chust es el que más opciones tiene. El jugador cedido por el Cádiz arrastra algún problema en el hombro, pero no le impedirá estar a disposición de Sarabia.

Leo Petrot también puede actuar en el eje central de la zaga, al igual que John Chetauya. Bambo Diaby es el otro central de la plantilla, pero no ha dispuesto prácticamente de oportunidades este curso. Ante el Barça, de manera circunstancial en la segunda parte, Pedrosa actuó en esa demarcación.

La buena noticia para Sarabia es que el resto se encuentra en perfectas condiciones para el duelo ante el conjunto donostiarra. Por tanto, habrá algún descarte en la previa. Ante el Barça fueron Bambo Diaby, Alejandro Iturbe y Ali Houary los jugadores que se quedaron fuera de la lista.