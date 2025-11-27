Sarabia y Bordalás evitan hablar de "choque de estilos" en la previa del Getafe-Elche

Paz en la previa del Getafe-Elche de este viernes en el Coliseum Alfonso Pérez. Eder Sarabia y José Bordalas han dejado atrás los cruces de declaraciones que tuvieron en el pasado y en las comparecencias de este jueves ha reinado el buen ambiente entre los dos.

Sarabia ha ensalzado al preparador alicantino: "Tiene mucho mérito todo lo que hace". El vasco ha insistido en que le saca rendimiento y puntos a sus equipos. También ha puesto en valor el cariño que le tiene la afición en el Coliseum. "Todos hemos dejado atrás el debate tonto sobre el modelo o el estilo", ha admitido.

Por su parte, Bordalás también ha sido elegante en la previa y ha elogiado a su exequipo: "El Elche está haciendo cosas muy interesantes". Hace ya más de una década que abandonó el club ilicitano, pero en el Martínez Valero se tiene un gran recuerdo de él. De hecho, tuvo opciones de volver en la temporada 2022-2023.

El entrenador alicantino ha reiterado que tiene "respeto" hacia todos los técnicos, independientemente de su experiencia. Bordalás ha dicho que "el Getafe también quiere ser protagonista", pero ha dejado claro que "no siempre se puede porque el rival presiona".

El Getafe llegará al duelo contra el Elche tras caer en la recta final en el derbi madrileño contra el Atlético de Simeone. Solo ha sufrido dos derrotas en casa esta temporada. El cuadro ilicitano llega reforzado tras empatar ante el Real Madrid y tratará de conseguir su primera victoria lejos del Martínez Valero.