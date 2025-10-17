Sarabia y el banquillo del Athletic: "El deseo en un futuro está ahí, pero ahora estoy centrado en el Elche"

El de este domingo será, sin duda, un partido especial para Eder Sarabia. El Elche recibe al Athletic Club en el Martínez Valero y el técnico franjiverde dejará el corazón a un lado para intentar conseguirla cuarta victoria consecutiva como local. Hace casi 50 años que el Elche no lo logra en Primera División.

Sarabia es aficionado al Athletic y nunca lo ha ocultado. Su padre, Manu Sarabia, es un ídolo para San Mamés. "El Athletic siempre será importante para mí", ha señalado el preparador bilbaíno. Sin embargo, ha dejad claro que ese sentimiento se dejará a un lado este domingo en el Martínez Valero.

A Sarabia ya se le ve como un futurible para ocupar el banquillo de San Mamés. Está triunfando en el Elche, con un ascenso y un inicio sorprendente en la máxima categoría. Cuestionado por si se ve como entrenador rojiblanco en unos años, ha reconocido que "el deseo está ahí". Eso sí, ha remarcado que ahora está "muy centrado y feliz" en el club ilicitano.

Eder Sarabia ha alabado a Valverde y ha ensalzado la plantilla del Athletic. Ha bromeado con que el técnico del Athletic reserve a Nico Williams con la mente puesta en el importante duelo de Champions League del próximo miércoles. Los hermanos Williams, Iñaki y Nico, estarán a disposición de Valverde.

El técnico del Elche quiere cerrar su semana más especial ganándole al equipo de su vida. Ha desvelado que en los últimos días le ha enseñado al director general, Pedro Schinocca, vídeos de algunos de los goles de su padre en San Mamés.