Sarabia, antes del Elche-Real Madrid: "Vamos a necesitar un partido casi perfecto"

El Elche tiene un reto mayúsculo ante el Real Madrid. El equipo franjiverde quiere poner en aprietos y dar la sorpresa contra los de Xabi Alonso. No será tarea sencilla, aunque los ilicitanos están invictos en casa y el conjunto blanco atraviesa una 'minicrisis' con dos partidos consecutivos sin ganar. El Martínez Valero se llenará.

La única baja para Eder Sarabia será la de Josan Ferrández. El crevillentino presenta una pequeña lesión muscular que le impedirá formar parte de la lista. Fue titular en la última cita liguera. Bigas está recuperado y apunta al eje central de la defensa junto al austriaco David Affengruber.

La gran duda está en la portería. Sarabia no ha desvelado si apostará por Dituro o por Peña y, además, ha afirmado que "aún no está decidido". El argentino viene de realizar una magnífica actuación frente a la Real Sociedad, pero el guardameta cedido por el Barcelona podría recuperar la titularidad.

Sarabia ha enfatizado en que el equipo ilicitano tiene recursos para plantarle cara al Real Madrid, pero es consciente de que para ganarle va a necesitar "un partido casi perfecto". El técnico del Elche ha alabado al portero Courtois y a Mbappé por su acierto. También a Vinicius, quien le parece "una barbaridad" de jugador. Al mismo tiempo, ha reconocido que Arda Güler es una de sus debilidades.

El Elche ya dio la cara ante el Barça en Montjuic y ofreció una muy buena imagen, ganándole incluso la posesión al cuadro culé. "El Real Madrid es diferente y por eso vamos a hacer cosas diferentes", ha añadido. Lo que parece evidente es que el conjunto franjiverde tratará de minimizar los errores que le condenaron contra el Barcelona.

Por último, Sarabia ha dejado claro que no le preocupa el arbitraje y ha bromeado con las dimensiones del Martínez Valero. El Madrid lo pasó mal en Vallecas hace un par de semanas, pero las condiciones del terreno de juego serán muy distintas en Elche y habrá más metros para correr.