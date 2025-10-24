Sarabia admite que no era esperado que Espanyol y Elche estuviesen tan arriba

El Elche buscará este sábado en el RCDE Stadium su primera victoria a domicilio ante el Espanyol. El cuadro ilicitano estará arropado por cerca de medio millar de aficionados. Sarabia ha confirmado las bajas de Grady Diangana, Yago de Santiago y Bambo Diaby. Vuelven David Affengruber y Héctor Fort.

"Seguramente no esperábamos estar los dos tan arriba", ha admitido el preparador vasco. Espanyol y Elche son las grandes sensaciones en este inicio de liga en Primera. Los blanquiazules están en sexta posición y los franjiverdes rondan puestos europeos.

El de este sábado será un encuentro en el que se midan los dos técnicos que más están llamando la atención en la élite: Manolo González y Eder Sarabia. El técnico del Elche ha ensalzado al preparador 'perico' y ha afirmado que "el entrenador tiene muchísima influencia" en cualquier equipo.

Sarabia ha halagado al Espanyol y a sus futbolistas de ataque. "Ha fichado muy bien y tiene las cosas claras", ha apostillado. Por tanto, prevé un partido duro con un "gran ambiente" en el que el Elche deberá emplearse a fondo si quiere volver con los tres puntos.

Eder Sarabia no ha querido entrar a valorar el polémico precio de las localidades para el Barça-Elche. Los seguidores franjiverdes tendrán que pagar 70 euros por cada localidad. Lo que ha pedido el preparador bilbaíno es que la parroquia ilicitana acompañe al Elche en el duelo copero ante Los Garres de la próxima semana.

Por último, cuestionado por si no se expondrá tanto a Rafa Mir a domicilio tras los cánticos que recibió en Vitoria, ha incidido en que "hay que tratar las cosas con naturalidad". Además, ha desvelado que el futbolista de Cartagena ha agradecido el apoyo recibido por parte del club y sus compañeros en las últimas semanas.