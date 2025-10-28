Santiago Gambín: "Diego Quiles es fundamental en la historia del Elche y de la ciudad"

Este martes, en la Basílica de Santa María, se ha despedido al expresidente del Elche y empresario Diego Quiles. Falleció el domingo a los 83 años de edad y ha habido numerosas muestras de cariños desde todos los ámbitos de la sociedad ilicitana.

El periodista Santiago Gambín conoce muy bien la historia del Elche y ha pasado este martes por 'Radioestadio' para poner en valor la figura de Diego Quiles: "Ha sido fundamental en la historia del Elche y de la ciudad". Tuvo dos etapas como presidente del club franjiverde, además de varios años como vicepresidente.

Bajo su mandato, el Elche logró tres ascensos. Uno de ellos, en la temporada 1983-1984, a Primera. Para Gambín, Diego Quiles fue una de las figuras clave para evitar la desaparición del club tras la asamblea del Gran Teatro.

Más allá de sus éxitos como presidente del Elche, Quiles ha sido uno de los grandes empresarios del municipio. Fundó la marca Kelme junto a su hermano José. La firma deportiva se convirtió en una de las más exitosas, llegando a vestir a los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos de 1992.