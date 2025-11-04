El santapolero Sergio Cantoral, campeón del mundo de SUP en los 100 metros sprint

España ya tiene al hombre más rápido sobre una tabla de SUP y se trata de un deportista de Santa Pola. Sergio Cantoral, a sus veinte años, se ha proclamado campeón del mundo en los 100 metros sprint. Logró la medalla de oro en Abu Dhabi, en el ICF Stand Up Paddle SUP World Championships.

Sergio Cantoral detuvo el cronómetro en un impresionante 23.92 segundos, superando por décimas al favorito y excampeón mundial Andrii Kraitor (Bulgaria) y a Vadim Korobov (Lituania). No fue una competición fácil para el santapolero, puesto que se encontró con distintos problemas desde el comienzo del campeonato.

Le tocó competir con tablas prestadas por problemas logísticos en el aeropuerto de Barajas. Por si fuese poco, tuvo que afrontar la deportación inesperada de su padre a España justo antes del evento. Todo ello, tal y como ha expresado en una publicación en la red social de Instagram, le dio más fuerza si cabe para hacer un gran campeonato.

Antes de convertirse en campeón mundial, Cantoral ganó en Melilla el campeonato de España y revalidó su liderato ante los mejores de Europa en la primera prueba de la European Sup League. Ya acumula en su palmarés dos títulos mundiales junior en modalidad técnica y es ahora el primer español en ser campeón del mundo en sprint de la máxima categoría Open.

Cabe destacar que hubo más deportistas del Club Deportivo Parres en Abu Dhabi. Alexia Soto fue subcampeona en categoría junior, mientras que Inés Blin, Rubén Cantoral y Tomás Durá también estuvieron presentes en el campeonato representando al club de las comarcas del Vinalopó.